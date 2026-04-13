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BTIG initie la couverture d'Adobe avec une note "neutre" ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions du fabricant de Photoshop Adobe

ADBE.O augmentent de 1,3 % à 228,25 $

** BTIG initie une couverture avec une note "neutre"

** La société de courtage est encouragée par la stratégie d'IA d'Adobe, mais cherche à obtenir "une plus grande conviction sur la façon dont l'IA remodèle l'espace créatif et le profil financier d'ADBE" ** Les analystes notent qu'ADBE a fait preuve d'un fort pouvoir de fixation des prix dans le passé, mais ils signalent que cela pourrait devenir plus difficile à maintenir à mesure que la concurrence des grandes plateformes technologiques s'intensifie

** La note moyenne de 40 analystes est "achat"; leur estimation médiane est de 310 $ - données compilées par LSEG ** En incluant les mouvements de la séance, ADBE a perdu 35,2% depuis le début de l'année

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