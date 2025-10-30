BT renforce la cybersécurité des PME avec une solution d'IA développée avec CrowdStrike
Selon les données de BT, les appareils connectés des entreprises britanniques sont désormais scannés plus de 4000 fois par jour, une hausse de 300% en un an, principalement par des robots automatisés cherchant des failles de sécurité. Les secteurs des services professionnels, du commerce de détail et de l'hôtellerie restauration figurent parmi les plus ciblés par les attaques par rançongiciel.
Chris Sims, directeur commercial de BT Business, a déclaré que les PME, souvent mal préparées, sont aujourd'hui 'sous attaque comme jamais auparavant'. Daniel Bernard, directeur commercial de CrowdStrike, souligne que l'alliance avec BT permet d'apporter 'une protection fondée sur l'IA aux entreprises les plus exposées'.
