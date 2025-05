BT Group: hausse de 23% des bénéfices annuels information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - BT publie un chiffre d'affaires de 20,35 Mds£ au titre de l'exercice fiscal 2025 s'étant achevé le 31 mars, en baisse de 2% par rapport au précédent exercice.



Néanmoins, le bénéfice après impôts ressort à 1054 M£, en hausse de 23%, avec un BPA de 10,8 pence (+24%).



L'EBITDA ajusté s'établit à 8209 M£ (+1%), pour un BPA ajusté de 18,8 pence (+2%).



' Une maîtrise rigoureuse des coûts et un renforcement des efforts de transformation ont permis une progression de l'EBITDA et du flux de trésorerie disponible normalisé, nous permettant d'augmenter notre dividende pour l'exercice 2025 de 2 %, à 8,16 pence par action ' a commenté Allison Kirkby, directrice générale.



' Le dynamisme et l'impact de notre programme fibre sont tels que nous relevons désormais notre objectif de déploiement de 20 %, à hauteur de 5 millions de locaux supplémentaires au Royaume-Uni pour l'exercice 2026, ce qui nous maintient confortablement sur la trajectoire des 25 millions d'ici la fin 2026, tout en respectant nos prévisions de trésorerie ', a-t-elle ajouté.







Valeurs associées BT GROUP 165,175 GBX LSE -2,41%