BT Group et Broadpeak s’associent sur une nouvelle technologie de Multicast pour améliorer le streaming vidéo en direct

Londres, Royaume-Uni et CESSON-SEVIGNE, France — 12 mars 2024 — BT Group et Broadpeak®, l’un des principaux fournisseurs de solutions de réseaux de diffusion de contenu (CDN) et de streaming vidéo pour les fournisseurs de contenu et les opérateurs de télévision payante du monde entier, ont annoncé aujourd’hui qu’ils s’associent sur une nouvelle solution de streaming vidéo en direct. Alimentée par la solution nanoCDN™ multicast ABR (mABR) de Broadpeak, la nouvelle solution MAUD (Multicast-Assisted Unicast Delivery) de BT Group permettra un streaming vidéo en direct plus fiable, plus efficace et plus durable, avec une qualité exceptionnelle. Plusieurs grands diffuseurs évaluent actuellement cette solution de rupture, dont les premiers tests sont attendus cette année.