Bruxelles veut durcir les aides d'Etat au transport aérien
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:01
Bruxelles veut durcir les aides d'État au transport aérien. La Commission européenne propose de revoir en profondeur les règles encadrant les aides publiques aux aéroports et compagnies aériennes, avec un accent accru sur la rentabilité et la décarbonation du secteur.
La Commission européenne annonce l'ouverture d'une consultation publique sur un projet de révision des règles d'aides d'État applicables au transport aérien, qui remplaceront les lignes directrices de 2014. Les parties prenantes ont jusqu'au 11 juin 2026 pour transmettre leurs observations.
Le texte prévoit notamment de limiter les aides d'exploitation aux aéroports accueillant moins de 1 million de passagers par an, contre un soutien plus large jusqu'ici.
Les aides à l'investissement seraient quant à elles désormais réservées aux aéroports de moins de 3 millions de passagers annuels, contre 5 millions actuellement, avec des conditions environnementales en cas de création de nouvelles capacités.
Bruxelles propose aussi de supprimer les aides au lancement de nouvelles lignes aériennes, estimant que les transporteurs doivent assumer seuls ce risque dans un marché européen libéralisé.
Le projet s'inscrit dans les objectifs du Pacte vert européen, qui vise une réduction de 90% des émissions du transport d'ici 2050. L'adoption définitive des nouvelles règles est attendue au 1er trimestre 2027.
Valeurs associées
|105,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,94%
A lire aussi
-
La Chambre des représentants des Philippines a voté lundi, à une large majorité, la mise en accusation de la vice-présidente Sara Duterte, ouvrant la voie à un procès au Sénat qui pourrait empêcher sa candidature à la présidence en 2028. Sara Duterte est la fille ... Lire la suite
-
L'Iran a dit lundi avoir réclamé l'arrêt des hostilités dans toute la région et un dégel de ses avoirs, au lendemain du rejet par Donald Trump de la copie iranienne, une impasse qui a fait repartir les cours du pétrole à la hausse. "La seule chose que nous avons ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
L'Otan "n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui", selon la cheffe de la diplomatie canadienne à l'AFP
L’Alliance atlantique, "résiliente", peut encaisser les critiques du président américain Donald Trump et reste cruciale pour assurer la "sécurité collective" occidentale face à la Russie, a déclaré lundi la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer