Bruxelles : feu vert aux aides de la France pour le déploiement de l'énergie éolienne en mer

(AOF) - La Commission européenne a autorisé un régime français d'un montant de 10,82 milliards d'euros visant à soutenir le déploiement de l'énergie éolienne en mer qui contribuera à favoriser la transition vers une économie à zéro émission nette. Concrètement, la mesure soutiendra la construction et l'exploitation de deux parcs éoliens fixes en mer: le premier dans la zone Sud Atlantique, le second dans la zone Centre Manche 2 en Normandie.

Le parc Sud Atlantique devrait avoir une capacité de 1 000 à 1 200 MW et produire 3,9 TWh d'électricité renouvelable par an. Le parc de Normandie devrait avoir une capacité de 1 400 à 1 600 MW et produire 6,1 TWh d'électricité renouvelable par an.

La Commission a conclu que le régime français était nécessaire, approprié et proportionné pour accélérer la transition écologique et faciliter le développement de certaines activités économiques qui sont importantes pour la mise en œuvre du plan industriel du pacte vert.