Bruxelles dénonce les droits de douane "réciproques" proposés par Donald Trump

(AOF) - La Commission européenne dénonce la politique commerciale "réciproque" proposée par le président américain Donald Trump comme "un pas dans la mauvaise direction". L’UE "reste attachée à un système commercial mondial ouvert et prévisible qui profite à tous les partenaires". Elle "maintient des tarifs douaniers parmi les plus bas au monde et ne voit aucune justification à une augmentation des tarifs américains sur ses exportations" jugeant que les tarifs douaniers "accroissent l’incertitude économique et perturbent l’efficacité et l’intégration des marchés mondiaux"

"L'intégration économique et la suppression des barrières commerciales ont été fondamentales pour le succès de l'Union européenne", estime Bruxelles, soulignant que L'UE a négocié et conclu plus de trois fois plus d'accords commerciaux que les États-Unis.

Trump veut "rétablir l'équité" dans les relations commerciales

Donald Trump a annoncé hier avoir signé un mémorandum présidentiel prévoyant "l'élaboration d'un plan global pour rétablir l'équité dans les relations commerciales des Etats-Unis et lutter contre les accords commerciaux non réciproques".

"Les États-Unis sont l'une des économies les plus ouvertes au monde, mais nos partenaires commerciaux maintiennent leurs marchés fermés à nos exportations" s'insurge le locataire de la Maison Blanche. "Ce manque de réciprocité est injuste et contribue à notre déficit commercial annuel important et persistant".

Il point notamment l'UE qui impose "un droit de douane de 10 % sur les voitures importées" contre 2,5 % pour les Etats-Unis.

Il dénonce également les taxes sur les services numériques qu'utilisent le Canada et la France "pour collecter chacun plus de 500 millions de dollars par an auprès des entreprises américaines : "ces taxes non réciproques coûtent aux entreprises américaines plus de 2 milliards de dollars par an".