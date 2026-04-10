Brunello Cucinelli suscite l'espoir pour le luxe avant le bal des résultats
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 11:42
Le fabricant de maille, très prisé de stars comme Oprah Winfrey, Jude Law ou Jeff Bezos, a annoncé jeudi après la clôture des marchés européens que ses ventes à taux de change constants avaient augmenté de 14% à 369 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, alors que le consensus prévoyait une croissance de 10% en moyenne à 361 millions.
Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies saluent une publication "impressionnante" qui confirme la vitalité de la consommation des ultra-riches en dépit de l'impact du conflit au Moyen-Orient, une région qui représente autour de 5% des ventes du groupe.
Dans le détail, la croissance a été tirée par la région Amériques ( 20,3% à changes constants) et l'Asie ( 17,8%).
"L'entreprise met en évidence l'arrivée de nouvelles catégories de clients qui dépensent un ticket moyen plus conséquent dans ces deux régions", expliquent ce matin les équipes de Bernstein.
Lors de sa conférence téléphonique, la direction de Brunello Cucinelli a évoqué une trajectoire de ventes pour le mois d'avril en ligne avec celle du début d'année.
Après ces chiffres solides, certains professionnels exprimaient cependant leur déception face à l'absence de révision à la hausse des objectifs pour 2026, le groupe s'étant contenté de confirmer sa prévision d'une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 10% à taux de changes constants cette année.
Les analystes d'Oddo BHF mettent en évidence un "début d'année rassurant" marqué par une "excellente croissance" mais soulignent que le titre leur paraît toujours bien valorisé en relatif, ce qui les amène à réitérer leur opinion "neutre" avec un objectif de cours abaissé à 88 euros.
La saison des résultats, un catalyseur pour le secteur du luxe ?
A la Bourse de Milan, le titre s'inscrivait en hausse de 5,2% à 83,8 euros dans le sillage de ces chiffres.
Ces bonnes nouvelles soutenaient par ailleurs un secteur du luxe qui avait jusqu'ici assez mal résisté à la crise au Proche-Orient.
LVMH, qui a prévu de publier ses ventes du 1er trimestre lundi soir, reprenait 0,8% ce matin, tandis que Hermès - dont la publication est programmée pour mercredi prochain - progresse de 1,3%.
En dépit de ce sursaut, l'indice sectoriel STOXX Europe Luxury 10 accuse encore un repli de plus de 15% depuis le début de l'année.
Au vu de cette contre-performance, certains experts estiment que de bonnes surprises potentielles lors de la saison des résultats pourraient être accueillies très favorablement par le marché.
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