Brown-Forman bondit après l'annonce de négociations en vue d'une fusion avec Pernod Ricard

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26 mars - ** Les actions du fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , ont bondi d'environ 19 % à 27,92 $ ** Brown-Forman et le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA ont engagé des discussions en vue d'une éventuelle fusion , a déclaré à Reuters une source au fait du dossier

** Brown-Forman n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Pernod Ricard a une capitalisation boursière de 16,06 milliards d'euros (18,53 milliards de dollars), tandis que Brown-Forman a une valeur de marché de 10,84 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les actions de BfB ont baissé de 31 % en 2025

(1 $ = 0,8669 euro)