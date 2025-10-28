Brown & Brown perd du terrain en raison d'un ralentissement de la croissance organique de son chiffre d'affaires

28 octobre - ** Les actions de la compagnie d'assurance Brown & Brown BRO.N en baisse de 1,53% à 86,41 $ avant le marché

** La société a publié lundi une croissance organique des revenus de 3,5% au 3ème trimestre, légèrement inférieure aux 3,6% du trimestre précédent et bien en dessous des 9,5% du même trimestre de l'année précédente, mettant en évidence un net ralentissement

** Malgré le ralentissement de la croissance organique du chiffre d'affaires, la société a dépassé les estimations de bénéfices pour le 3ème trimestre

** 6 des 16 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 106 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 13,9 % depuis le début de l'année