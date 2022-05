Brookfield va introduire en Bourse 25 % de sa gestion d’actifs

(NEWSManagers.com) - Brookfield va introduire en Bourse 25 % du capital de sa société de gestion d’ici à la fin de cette année. C’est ce qu’a annoncé Nick Goodman, le directeur financier de Brookfield, à l’occasion de la publication des résultats du premier trimestre du groupe canadien la semaine dernière. L’opération se déroulera à la fois à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

« Nous allons coter séparément et distribuer aux actionnaires une participation de 25 % dans notre entreprise de gestion d'actifs, que nous prévoyons de réaliser d'ici la fin de 2022. Cette opération sera réalisée en franchise d'impôt pour les actionnaires canadiens et américains (et potentiellement d'autres). Notre activité de gestion d'actifs est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au monde, gérant l’argent de plus de 2.000 investisseurs institutionnels mondiaux et une liste croissante d'investisseurs fortunés. Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce prochain chapitre de notre croissance », a déclaré Nick Goodman.

Le dirigeant confirme et précise ainsi les intentions de Brookfield. Dans sa lettre de fin d’année, le groupe avait mentionné qu’il envisageait une introduction en Bourse partielle de sa société de gestion. « Nous avons été fortement encouragés par les retours que nous avons reçus des actionnaires et avons conclu qu’une cotation de 25 % de notre société de gestion d’actifs seraient totalement positive », se félicite Brookfield.

« Séparés des investissements "lourds en actifs", nous pensons que la performance du gestionnaire en tant que gestionnaire d’actifs deviendra encore plus visible, et sera donc plus attrayante pour les investisseurs désireux d'un investissement "pure play" dans l'industrie alternative », commente le groupe.

La société de gestion de Brookfield gère 379 milliards de dollars d’actifs associés à des fonds dans l’immobilier, les infrastructures, les énergies renouvelables, le crédit et le private equity pour le compte d’investisseurs institutionnels. Selon le WSJ, la société est valorisée à 80 milliards de dollars.