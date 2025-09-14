 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Brookfield est en pourparlers pour racheter Yes ! Communities à la société singapourienne GIC pour 10 milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 20:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse de GIC au paragraphe 2)

Brookfield Asset Management BAM.TO est en pourparlers pour acheter Yes! Communities, une société américaine qui gère des maisons préfabriquées, au fonds souverain singapourien GIC pour plus de 10 milliards de dollars, a déclaré le Financial Times dimanche, citant des sources anonymes. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. GIC s'est refusé à tout commentaire. Brookfield Asset Management et Yes! Communities n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Le gestionnaire d'actifs canadien négocie l'acquisition de Yes! Communities depuis plusieurs mois et les discussions sont en cours, a déclaré le FT, citant des personnes qui ont été informées de l'affaire. Bien que les discussions soient à un stade avancé, l'accord n'a pas encore été finalisé, ajoute le rapport. Yes!, qui a été rachetée par GIC en 2016, a également entamé des discussions sur une éventuelle introduction en bourse, selon le FT.

Basée à Denver, Yes! Communities gère 213 communautés dans 18 États, comprenant plus de 54 500 sites résidentiels.

Fusions / Acquisitions
