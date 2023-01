Brookfield AM va racheter près de 10% de son flottant

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire alternatif canadien Brookfield Asset Management a annoncé, lundi, avoir reçu le feu vert de la Bourse de Toronto pour racheter plus de 31 millions d'actions de classe A entre le 11 janvier 2023 et le 10 janvier 2024. Cela représente environ 10% du flottant de la société de gestion, qui a précisé qu'elle paiera le prix du marché au moment de l'acquisition pour toute action de classe A concernée par l'opération.

A la date du 28 décembre 2022, Brookfield AM avait émis plus de 412 millions d'actions qui représentaient 25% du capital de la société de gestion, les 75% restants étant détenus par Brookfield Corporation. Sur les 412 millions d'actions de Classe A émises, plus de 317 millions formaient le flottant pouvant être investi par le public.