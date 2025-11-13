Broadwind en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de revenus annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements d'énergie renouvelable Broadwind Inc BWEN.O augmentent de 21 % pour atteindre 2,65 $

** La société relève ses prévisions de revenus annuels à une fourchette de 155 millions de dollars à 160 millions de dollars, par rapport aux prévisions précédentes de 145 millions de dollars à 155 millions de dollars

** Maintien des prévisions annuelles d'Ebitda ajusté entre 9 et 10 millions de dollars

** Augmentation de 24,6 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 44,24 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 16,5 % depuis le début de l'année