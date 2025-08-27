Broadpeak : Telenor s'associe à Broadpeak pour la diffusion multi-pays de contenus vidéo

CESSON-SÉVIGNÉ, France – 27 août 2025 – Broadpeak, acteur majeur du logiciel pour le streaming à grande échelle et la monétisation, a été sélectionné par la société internationale de télécommunications Telenor pour son service de streaming vidéo dans les pays nordiques.



Telenor s'est associée à Broadpeak pour remplacer son infrastructure de réseau de diffusion de contenu (CDN) existante et déployer une solution CDN moderne, unifiée et évolutive. Cette nouvelle plateforme viendra enrichir l’expérience de streaming sur des millions d’appareils clients dans l’ensemble des pays nordiques, à la fois les appareils des clients propres de Telenor et ceux de clients tiers.

La gamme complète de services de streaming proposée par Telenor dans les pays nordiques (Telenor T-We, Telenor Stream et DNA TV) offre aux abonnés l'accès à des centaines de chaînes linéaires, à des retransmissions d'événements sportifs en direct ainsi qu’à des séries télévisées et émissions de divertissement, disponibles sur téléviseurs connectés, des applications web et mobiles. Grâce à la technologie de streaming de Broadpeak, Telenor offrira à ses utilisateurs finaux dans les pays nordiques une expérience fluide incluant la télévision en direct, le replay, le redémarrage, l’enregistreur vidéo personnel (PVR) et la vidéo à la demande (VOD). L’opérateur proposera également un service de CDN en tant que service (CDN as-a-service) à des plateformes de streaming tierces.