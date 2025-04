Broadpeak publie son chiffre d’affaires du premier trimestre 2025

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, publie aujourd’hui son activité au titre du premier trimestre 2025. Comme attendu, le Groupe affiche sur la période une croissance solide avec un chiffre d’affaires en hausse de plus de 10%. Cette progression a été en particulier portée par la hausse des revenus récurrents (maintenance & SaaS), en hausse de plus de 30%, parfaitement en ligne avec la feuille de route stratégique. Ce début d’année réussi permet au Groupe de confirmer avec confiance l’ensemble de ses objectifs pour 2025 et ses ambitions à l’horizon 2027.