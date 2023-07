Broadpeak publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2023

Au 30 juin 2023, le chiffre d’affaires de Broadpeak s’établit à 18,1 millions d’euros (M€), contre 16,1 M€ un an plus tôt, des niveaux d’activité à apprécier au regard de la traditionnelle saisonnalité de l’activité, réalisée à plus de 60% au second semestre. La croissance du chiffre d’affaires ressort à 12,5% au premier semestre de l’exercice. Cette croissance, intégralement organique, inclut un effet devises positif de 0,2 M€ . À taux de change constants, le chiffre d’affaires de Broadpeak ressort ainsi en hausse de 11% au premier semestre 2023.

Conformément à ce que le Groupe avait annoncé lors de sa dernière publication (communiqué du 16 mai 2023), une commande significative d’un opérateur télécom américain, initialement attendue au premier trimestre, a bien été enregistrée au deuxième trimestre de l’exercice pour un montant de plus de 2 M€. Ce décalage explique en partie l’accélération du chiffre d’affaires au deuxième trimestre, à +31%, après un repli de 8% au premier trimestre 2023.