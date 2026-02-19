Communiqué de presse BROADPEAK







Broadpeak publie son chiffre d’affaires 2025







▪ Croissance soutenue des ventes annuelles (+16,2% à taux de change constant1), à 44,4 M€





▪ Une dynamique toujours portée par la croissance des revenus récurrents, dont le SaaS, qui totalisent 43% du chiffre d’affaires





▪ Objectif d’EBITDA positif confirmé pour 2025





▪ Free cash-flow également attendu dans le vert en 2025





▪ Maintien de l’ensemble des ambitions à horizon 2027







Au 31 décembre 2025, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 44,4 millions d’euros (M€), en croissance de 12,7% sur un an. Hors effet devises négatif de 1,3 M€, les ventes ont progressé de 16,2% à taux de change constant.





.