Broadpeak publie son chiffre d'affaires 2025.
Communiqué de presse BROADPEAK



Broadpeak publie son chiffre d’affaires 2025



▪ Croissance soutenue des ventes annuelles (+16,2% à taux de change constant1), à 44,4 M€


▪ Une dynamique toujours portée par la croissance des revenus récurrents, dont le SaaS, qui totalisent 43% du chiffre d’affaires


▪ Objectif d’EBITDA positif confirmé pour 2025


▪ Free cash-flow également attendu dans le vert en 2025


▪ Maintien de l’ensemble des ambitions à horizon 2027



Au 31 décembre 2025, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 44,4 millions d’euros (M€), en croissance de 12,7% sur un an. Hors effet devises négatif de 1,3 M€, les ventes ont progressé de 16,2% à taux de change constant.


