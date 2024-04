Broadpeak publie ses résultats annuels

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, publie aujourd’hui ses résultats annuels au titre de l’exercice 2023.





Le chiffre d’affaires annuel de Broadpeak s’établit à 39 millions d’euros (M€), contre 41,9 M€ en 2022, soit une baisse de 6,8%. À taux de change constant , les ventes ressortent en repli de 5,5% en 2023.

Cette évolution décevante résulte d’une performance très contrastée entre le premier semestre (+12,5%) et le second semestre (-18,9%). Sur cette dernière période, le Groupe a été pénalisé par une base de comparaison exigeante après la forte croissance affichée au second semestre 2022 (+19,6%). Surtout, Broadpeak a souffert d’un durcissement des conditions d’activité en lien avec le fort attentisme des donneurs d’ordres opérateurs TV et télécoms (plus de 80% du chiffre d’affaires).

Par zone géographique, l’APAC (Asie Pacifique) a maintenu un rythme de croissance soutenu en 2023 (+23,6%, à 4,7 M€) tandis que les ventes en EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) sont restées stables (+0,7%, à 17,7 M€). La zone Americas (-18,8%, à 16,7 M€) a souffert d’une bas