Broadcom prévoit plus de 100 milliards de dollars de ventes de puces d'IA d'ici 2027
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 02:29

Le logo de Broadcom. (crédit photo : Adobe Stock )

Le logo de Broadcom. (crédit photo : Adobe Stock )

par Jaspreet Singh

Le concepteur de puces Broadcom AVGO.O a prévu mercredi que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars d'ici 2027, signalant une hausse de la demande de puces personnalisées sur un marché dominé par Nvidia.

Le cours de l'action de la société a augmenté de près de 5 % dans les échanges prolongés après qu'elle a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année.

Les grandes entreprises technologiques telles qu'Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'IA cette année, ce qui stimulera la demande de puces, de serveurs, de stockage et d'équipements de réseau de la part de sociétés comme Broadcom.

"Notre visibilité en 2027 s'est considérablement améliorée. Aujourd'hui, en fait, nous avons une ligne de mire pour atteindre des revenus d'IA provenant des puces de plus de 100 milliards de dollars en 2027", a déclaré le directeur général Hock Tan lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 20,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Elle prévoit un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars pour les puces d'intelligence artificielle au cours du trimestre.

Broadcom, qui fournit des semi-conducteurs et des logiciels d'infrastructure, ne conçoit généralement pas elle-même des puces d'IA complètes. Elle travaille plutôt avec des clients tels que Google pour développer leurs unités de traitement tensoriel (TPU) et le fabricant de ChatGPT OpenAI sur leurs processeurs personnalisés internes .

Les ingénieurs de l'entreprise aident à traduire une conception préliminaire en une disposition physique d'une puce qui peut être fabriquée par des fabricants tels que TSMC 2330.TW .

"Les prévisions de Broadcom pour le trimestre d'avril et jusqu'en 2027 sont très encourageantes. Alors que la société ne donne généralement des indications que pour un trimestre à la fois, la visibilité sur les résultats à plus d'un an est une indication de la croissance significative de la demande", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

M. Tan a déclaré que Broadcom devrait livrer des TPU d'une valeur de 1 gigawatt pour la startup d'IA Anthropic en 2026, la demande passant à 3 gigawatts en 2027. Broadcom a pour objectif de livrer la première puce d'IA d'OpenAI en 2027 et de fournir plus d'un gigawatt de ces puces.

+29% pour le chiffre d'affaires du 1er trimestre

Les volumes de puces pour les principaux clients que Broadcom a divulgués mercredi montrent qu'elle signe des contrats d'une taille proche de ceux des grandes entreprises de puces d'IA telles que Nvidia NVDA.O , qui a révélé des ventes de 5 gigawatts à OpenAI la semaine dernière, et Advanced Micro Devices AMD.O , qui a signé des contrats allant jusqu'à environ 6 gigawatts à la fois avec OpenAI et Meta.

Meta est une autre source de revenus pour Broadcom, et M. Tan a déclaré que les rapports faisant état d'un ralentissement dans le secteur des puces d'IA de l'entreprise de médias sociaux - dans le cadre des mesures prises par cette entreprise pour concevoir davantage de silicium personnalisé et réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs externes - étaient erronés.

"La feuille de route de l'accélérateur personnalisé MTIA de Meta est bien vivante", a déclaré M. Tan, se référant à la puce personnalisée de Meta. "Nous sommes en train de l'expédier."

Broadcom a déclaré le mois dernier qu'elle prévoyait de vendre au moins 1 million de puces d'ici 2027 sur la base de sa technologie de conception empilée, ce qui constitue un nouveau produit et un objectif de vente qui pourrait représenter un flux de revenus d'une valeur potentielle de plusieurs milliards de dollars.

La croissance du segment des logiciels d'infrastructure de Broadcom a ralenti à environ 1%, à 6,80 milliards de dollars, au premier trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une croissance de 2,6%, à 6,88 milliards.

Le mois dernier, le concepteur de puces d'intelligence artificielle Nvidia a affiché des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre de janvier, et a prévu des recettes pour le trimestre en cours supérieures aux estimations du marché.

Nvidia domine le marché des accélérateurs, fournissant les puces essentielles à l'entraînement et à l'exécution des modèles d'IA. Cependant, Broadcom s'est imposé comme un concurrent de poids, en proposant comme alternative ses propres puces spécialisées et conçues sur mesure.

Broadcom a déclaré que son chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 29 % pour atteindre 19,31 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 19,18 milliards de dollars. Son bénéfice ajusté par action de 2,05 dollars a dépassé les estimations de 2,03 dollars.

Son chiffre d'affaires en matière d'IA a plus que doublé pour atteindre 8,4 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 1er février, grâce à la demande d'accélérateurs d'IA personnalisés et de mise en réseau.

