Broadcom : plan de rachat d'actions de 10 milliards de dollars

(AOF) - Broadcom, dont l'action progresse de plus de 3% en avant-Bourse, a annoncé avoir lancé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars et courant jusqu'au 31 décembre. "L'annonce reflète la confiance du conseil d'administration dans la force des franchises diversifiées de semi-conducteurs et de logiciels d'infrastructure de Broadcom", a fait savoir son PDG, Hock Tan.

