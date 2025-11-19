Broadcom lance des commutateurs à grande vitesse pour les centres de données ; les actions augmentent

19 novembre - ** Les actions du fabricant de réseaux et de puces d'intelligence artificielle Broadcom AVGO.O augmentent de 2,3 % à 348,34 $

** AVGO annonce la disponibilité des directeurs Brocade X8 et du commutateur G820 à 56 ports, conçus comme des plates-formes fibre channel avancées qui servent de pont entre le stockage d'entreprise et l'infrastructure moderne des centres de données

** Brocade Gen 8 est intégré à la technologie d'IA des réseaux de stockage (SAN), qui automatise la gestion de l'infrastructure et optimise les performances, selon AVGO

** AVGO affirme que le portefeuille Brocade Gen 8 est conçu pour être sûr au niveau quantique, protégeant les données sensibles et les infrastructures critiques des futurs ordinateurs quantiques ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 47 % cette année