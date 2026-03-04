Broadcom en hausse, les investisseurs s'intéressent aux marges des puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de Broadcom AVGO.O ont augmenté de 2,1% mercredi avant les résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs se concentrant sur la demande de puces d'intelligence artificielle et son impact sur les marges

** Le concepteur de puces devrait annoncer une hausse de 29% du chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal à 19,18 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,03 dollars, contre 1,60 dollar il y a un an, selon LSEG

** En décembre, l'entreprise prévoyait un chiffre d'affaires élevé dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais a averti qu'une part plus importante des activités liées à l'intelligence artificielle pèserait sur les marges brutes, ce qui a entraîné une baisse des actions après la publication des résultats

** L'action a récemment été évaluée à 27 fois les bénéfices attendus, au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 22, selon les données du LSEG

** Les actions ont chuté d'environ 7,5 % depuis le début de l'année, sous-perforant la baisse de 1,6 % du Nasdaq ( .IXIC )

** Wall Street est optimiste, avec 49 des 51 analystes évaluant l'action à "acheter" ou "acheter fortement"; le prix cible (PT) médian est de 454 $ par rapport au prix actuel de 320,49 $