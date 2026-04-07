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Broadcom en hausse avant bourse grâce à un accord à long terme pour développer les puces d'IA personnalisées de Google
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de la société de puces Broadcom

AVGO.O ont augmenté de 2,6 % avant bourse

** Broadcom signe un accord à long terme avec Google

GOOGL.O pour développer et fournir les futures générations de puces IA personnalisées et d'autres composants pour les baies IA de nouvelle génération de la société jusqu'en 2031

** Co a également signé un accord avec Anthropic pour permettre à la startup d'IA d'accéder à environ 3,5 gigawatts de capacité de calcul d'IA à partir des processeurs d'IA de Google, à partir de 2027

** Les conditions financières de ces accords n'ont pas été divulguées

** En moyenne, 51 analystes évaluent AVGO à "acheter"; leur estimation médiane est de 465 $ - données compilées par LSEG

** AVGO en baisse de ~9% depuis le début de l'année

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