Broadcom dépasse les attentes grâce au boom de l'IA
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 22:35

Broadcom a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal, soutenu par une forte croissance de ses activités liées à l'intelligence artificielle. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 2,05 dollars par action et un chiffre d'affaires de 19,31 milliards de dollars, au-dessus des estimations des analystes. Les revenus ont progressé de 29% sur un an sur la période close le 1er février.

La demande pour les technologies d'IA a fortement porté l'activité. Les revenus liés à l'IA ont plus que doublé, atteignant 8,4 milliards de dollars, soit une hausse de 106%. Selon le directeur général Hock Tan, cette dynamique est tirée par la demande pour les accélérateurs d'IA personnalisés et les solutions de réseau destinées aux centres de données. La division des semi-conducteurs a généré 12,52 milliards de dollars de chiffre d'affaires, tandis que l'activité de logiciels d'infrastructure a atteint 6,80 milliards.

Pour le deuxième trimestre fiscal, Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards de dollars, nettement au-dessus des 20,56 milliards attendus par le marché, avec une marge ajustée d'Ebitda de 68%. Le groupe a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars et s'attend à générer 10,7 milliards de dollars de revenus liés aux semi-conducteurs pour l'IA sur le trimestre en cours.

Le titre progresse de près de 0,5% durant les échanges prolongés.

