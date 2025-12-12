Broadcom, Citi, GE Vernova... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Broadcom
Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net en progression de 97%, à 8,52 milliards de dollars, soit 1,14 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,95 dollar, dépassant le consensus de 8 cents.
Citi
JPMorgan a relevé sa recommandation sur Citigroup à Surpondérer. L'analyste prévoit que Citi bénéficiera davantage d'une économie solide et d'une forte activité liée aux marchés en raison de la concentration de ses revenus, et qu'elle continuera à tirer parti de sa transformation, notamment grâce à l'amélioration de son ratio d'efficacité et à la réduction des coûts. Selon le broker, ces facteurs devraient continuer à améliorer la rentabilité de Citi au fil du temps et le rendement des fonds propres tangibles (RoTCE) devrait augmenter davantage que celui de ses concurrents.
GE Vernova
GE Vernova et Seatrium, via leur consortium, ont décroché un contrat par TenneT (gestionnaire de réseau électrique en Allemagne) pour la livraison d'une partie majeure de BalWin5, une nouvelle connexion au réseau électrique en courant continu haute tension en mer de 2,2 gigawatts (GW). Ce raccordement est conçu pour transmettre l'électricité produite par les parcs éoliens offshore situés dans la mer du Nord allemande vers le réseau de transport terrestre en Allemagne.
