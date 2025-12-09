 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 690,41
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

British Business - 9 décembre
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 04:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - WPP WPP.L a décroché un contrat d'une valeur de 2 milliards de livres (2,67 milliards de dollars) pour gérer les campagnes publicitaires du gouvernement britannique après une procédure d'appel d'offres pour obtenir le contrat de quatre ans qui était précédemment détenu par son rival américain Omnicom

OMC.N . - Magnum Ice Cream Company s'est échangée à 12,96 euros par action lors de ses débuts à Amsterdam lundi, impliquant une capitalisation boursière de 7,93 milliards d'euros (9,23 milliards de dollars) alors qu'elle a finalisé une scission longtemps attendue d'Unilever ULVR.L .

The Guardian - Les dirigeants européens se sont ralliés derrière Volodimir Zelensky lundi soir, dans l'espoir de parvenir enfin à une percée pour permettre à l'Ukraine d'accéder à des milliards de livres sterling d'actifs russes gelés.

The Telegraph - La Banque d'Angleterre a mis en garde ses quelque 6 000 employés contre des suppressions d'emplois, alors qu'elle cherche à financer une révision de ses prévisions économiques erronées.

Sky News - International Connections Group, qui fournit aux annonceurs des solutions imprimées et numériques ciblées dans des secteurs tels que les hôtels de luxe et les pompes funèbres, élabore des plans pour une introduction en bourse qui pourrait être lancée au cours de la nouvelle année.

(1 $ = 0,7505 livre)

(1 $ = 0,8588 euros)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

OMNICOM GROUP IN
73,160 USD NYSE -0,38%
UNILEVER
4 159,500 GBX LSE -6,65%
WPP
295,500 GBX LSE +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Thaïlandais évacués, dans la province de Buriram, le 8 décembre 2025. ( THAI NEWS PIX / Sarot Meksophawannakul )
    Les affrontements frontaliers se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 09.12.2025 05:11 

    Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se poursuivent mardi à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, qui a fait état d'un nouveau bilan de sept victimes civiles. Les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est s'accusent mutuellement ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 08/12/2025
    Top 5 IA du 08/12/2025
    information fournie par Libertify 09.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : BNP Paribas , Capgemini , L'Oréal , Tesla , Worldline . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    L'Australie commande un drone Ghost Bat opérationnel pour l'armée après un essai d'armement
    information fournie par Reuters 09.12.2025 04:47 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) L'Australie a annoncé mardi qu'elle avait conclu un contrat de 1,4 milliard de dollars ... Lire la suite

  • La Haute Cour régionale de Francfort, en Alemagne, le 15 juin 2020 ( AFP / THOMAS KIENZLE )
    Allemagne: trois hommes jugés pour espionnage au profit de Moscou
    information fournie par AFP 09.12.2025 04:23 

    La justice allemande juge à partir de mardi trois hommes, un Russe, un Ukrainien et un Arménien, soupçonnés d'avoir espionné pour le compte de Moscou un ancien soldat ukrainien en vue d'un éventuel assassinat. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank