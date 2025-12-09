British Business - 9 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - WPP WPP.L a décroché un contrat d'une valeur de 2 milliards de livres (2,67 milliards de dollars) pour gérer les campagnes publicitaires du gouvernement britannique après une procédure d'appel d'offres pour obtenir le contrat de quatre ans qui était précédemment détenu par son rival américain Omnicom

OMC.N . - Magnum Ice Cream Company s'est échangée à 12,96 euros par action lors de ses débuts à Amsterdam lundi, impliquant une capitalisation boursière de 7,93 milliards d'euros (9,23 milliards de dollars) alors qu'elle a finalisé une scission longtemps attendue d'Unilever ULVR.L .

The Guardian - Les dirigeants européens se sont ralliés derrière Volodimir Zelensky lundi soir, dans l'espoir de parvenir enfin à une percée pour permettre à l'Ukraine d'accéder à des milliards de livres sterling d'actifs russes gelés.

The Telegraph - La Banque d'Angleterre a mis en garde ses quelque 6 000 employés contre des suppressions d'emplois, alors qu'elle cherche à financer une révision de ses prévisions économiques erronées.

Sky News - International Connections Group, qui fournit aux annonceurs des solutions imprimées et numériques ciblées dans des secteurs tels que les hôtels de luxe et les pompes funèbres, élabore des plans pour une introduction en bourse qui pourrait être lancée au cours de la nouvelle année.

(1 $ = 0,7505 livre)

(1 $ = 0,8588 euros)