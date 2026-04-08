British Business - 8 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

* Une offre de 56 milliards d'euros (65,41 milliards de dollars) a été déposée par Bill Ackman, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, pour Universal Music Group

UMG.AS dans le cadre d'une transaction qui ferait passer la cotation du plus grand label de musique du monde d'Amsterdam à New York.

* Le HMS Dragon, un destroyer de type 45, le seul navire de guerre de la Royal Navy envoyé pour protéger les bases britanniques contre les drones et les missiles iraniens, est rentré au port pour une opération de maintenance.

The Guardian

* JP Morgan Chase JPM.N a conclu un accord avec l'aéroport London City pour construire l'une des plus hautes tours de bureaux d'Europe dans le quartier financier de Canary Wharf.

* Un ancien employé de Meta META.O à Londres fait l'objet d'une enquête criminelle , soupçonné d'avoir téléchargé environ 30 000 images privées sur Facebook.

Le Telegraph

* Londres a tiré la sonnette d'alarme à propos de nouvelles règles dommageables de Bruxelles qui menacent d'augmenter les coûts pour les banques britanniques et de restreindre la capacité des banques extérieures à l'Union européenne à offrir des services bancaires aux entreprises basées dans l'Union.

Sky News

* Tritax BBOXT.L , qui gère environ 9 milliards de livres (12,06 milliards de dollars) d'actifs immobiliers liés à la logistique et à la chaîne d'approvisionnement, est en pourparlers avancés avec Blastr, un groupe norvégien spécialisé dans l'acier vert, pour soutenir son offre d'achat de Speciality Steel UK, le troisième plus grand sidérurgiste britannique.

(1 $ = 0,8561 euro)

(1 $ = 0,7463 livre)