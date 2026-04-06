British Business - 6 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Les députés britanniques ont soulevé des questions de sécurité nationale et de souveraineté militaire auprès du ministère de la défense au sujet de son appel d'offres de 5 milliards de livres (6,61 milliards de dollars) pour la technologie de communication par satellite qui pourrait aboutir à l'attribution du contrat à Lockheed Martin LMT.N .

The Guardian - Le gouvernement britannique s'apprête à rompre l'engagement qu'il avait pris dans son manifeste d'interdire les importations de foie gras , et a refusé d'arrêter les importations de fourrure, après que l'UE a fixé ces lignes rouges dans ses discussions en vue d'un accord commercial.

- Le gouvernement britannique a demandé à la Fair Work Agency , son nouvel organisme de surveillance des droits du travail, de réduire la charge réglementaire pesant sur les entreprises.

The Telegraph

- La ministre britannique de l'intérieur, Shabana Mahmood, serait confrontée à une contestation de sa réforme du système d'asile du pays, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un nouveau revirement de la politique travailliste .

Sky News - Pepsi PEP.O et Diageo DGE.L ont retiré leur parrainage du Wireless Festival, dont Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, doit être la tête d'affiche, après que le Premier ministre britannique Keir Starmer se soit joint aux critiques de l'événement.

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