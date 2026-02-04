British Business - 4 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

Relx REL.L a perdu plus de 6 milliards de livres (8,22 milliards de dollars) en valeur de marché alors qu'Anthropic a lancé des outils d'IA pour le travail juridique.

The Guardian

L'Espagne a proposé d'interdire l'utilisation des médias sociaux par les adolescents, alors que les attitudes se durcissent en Europe contre la technologie, suscitant les critiques d'Elon Musk.

Santander SANS_pa.L a lancé une hypothèque qui permet aux primo-accédants d'emprunter jusqu'à 98% de la valeur de la propriété.

The Telegraph

Le magnat de l'énergie verte Dale Vince a emprunté 17,5 millions de livres (23,98 millions de dollars) à son empire commercial pour couvrir les coûts de son divorce.

La vente par la famille Barclay d'une maison en Suisse a suscité des craintes qu'elle puisse mettre de l'argent hors de portée des banquiers HSBA.L qui poursuivent des dettes de 140 millions de livres (191,80 millions de dollars).

Sky News

OneDome confirmera mercredi une levée de fonds de 25 millions de dollars avant la série C , ce qui portera la somme totale levée à 40 millions de dollars.

The Independent

Disney DIS.N a nommé le patron de ses parcs d'attractions, Josh D'Amaro, comme son prochain directeur général après une recherche de trois ans.

(1 $ = 0,7299 livre)