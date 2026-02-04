 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

British Business - 4 février
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 04:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

Relx REL.L a perdu plus de 6 milliards de livres (8,22 milliards de dollars) en valeur de marché alors qu'Anthropic a lancé des outils d'IA pour le travail juridique.

The Guardian

L'Espagne a proposé d'interdire l'utilisation des médias sociaux par les adolescents, alors que les attitudes se durcissent en Europe contre la technologie, suscitant les critiques d'Elon Musk.

Santander SANS_pa.L a lancé une hypothèque qui permet aux primo-accédants d'emprunter jusqu'à 98% de la valeur de la propriété.

The Telegraph

Le magnat de l'énergie verte Dale Vince a emprunté 17,5 millions de livres (23,98 millions de dollars) à son empire commercial pour couvrir les coûts de son divorce.

La vente par la famille Barclay d'une maison en Suisse a suscité des craintes qu'elle puisse mettre de l'argent hors de portée des banquiers HSBA.L qui poursuivent des dettes de 140 millions de livres (191,80 millions de dollars).

Sky News

OneDome confirmera mercredi une levée de fonds de 25 millions de dollars avant la série C , ce qui portera la somme totale levée à 40 millions de dollars.

The Independent

Disney DIS.N a nommé le patron de ses parcs d'attractions, Josh D'Amaro, comme son prochain directeur général après une recherche de trois ans.

(1 $ = 0,7299 livre)

Valeurs associées

HSBC HLDG
1 301,200 GBX LSE -0,29%
RELX
2 212,500 GBX LSE -14,41%
SANTAN8.625%NCSP
151,000 GBX LSE +0,33%
WALT DISNEY
104,210 USD NYSE -0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank