British Business - 3 mars

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Des centaines d'emplois seront supprimés chez Brewdog après que l'entreprise écossaise de brassage et d'hôtellerie a été achetée par un spécialiste américain du cannabis et du bien-être pour 33 millions de livres (44,22 millions de dollars).

- L'assureur londonien Beazley BEZG.L a accepté un rachat de 8 milliards de livres par la société suisse Zurich Insurance ZURN.S , ce qui constitue un vote de confiance pour le secteur dans le contexte d'un effondrement des marchés boursiers mondiaux.

The Guardian

- Paramount Skydance PSKY.O prévoit de combiner HBO Max et Paramount+ en un seul service de streaming, a annoncé le directeur général David Ellison lors d'un appel aux investisseurs, quelques jours après que la société a annoncé qu'elle allait acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , la société mère de HBO.

- Le patron de Rolls-Royce RR.L a déclaré qu'il serait favorable à ce que l'Allemagne participe à la construction de la prochaine génération d'avions de chasse britanniques, arguant que cela permettrait d'accroître le chiffre d'affaires du projet.

The Telegraph

- Rachel Reeves est sur le point de revenir sur une autre promesse du manifeste visant à augmenter le salaire des jeunes, alors que son organisme de surveillance économique met en garde contre l'augmentation du chômage et la morosité de l'économie.

The Independent

- Le propriétaire de TG Jones, le détaillant de grande rue anciennement connu sous le nom de WH Smith's SMWH.L division grande rue, serait à la recherche d'un plan de restructuration qui pourrait mettre en péril environ 80 de ses magasins.

(1 $ = 0,7463 livres)