 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

British Business - 3 mars
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 03:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Des centaines d'emplois seront supprimés chez Brewdog après que l'entreprise écossaise de brassage et d'hôtellerie a été achetée par un spécialiste américain du cannabis et du bien-être pour 33 millions de livres (44,22 millions de dollars).

- L'assureur londonien Beazley BEZG.L a accepté un rachat de 8 milliards de livres par la société suisse Zurich Insurance ZURN.S , ce qui constitue un vote de confiance pour le secteur dans le contexte d'un effondrement des marchés boursiers mondiaux.

The Guardian

- Paramount Skydance PSKY.O prévoit de combiner HBO Max et Paramount+ en un seul service de streaming, a annoncé le directeur général David Ellison lors d'un appel aux investisseurs, quelques jours après que la société a annoncé qu'elle allait acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , la société mère de HBO.

- Le patron de Rolls-Royce RR.L a déclaré qu'il serait favorable à ce que l'Allemagne participe à la construction de la prochaine génération d'avions de chasse britanniques, arguant que cela permettrait d'accroître le chiffre d'affaires du projet.

The Telegraph

- Rachel Reeves est sur le point de revenir sur une autre promesse du manifeste visant à augmenter le salaire des jeunes, alors que son organisme de surveillance économique met en garde contre l'augmentation du chômage et la morosité de l'économie.

The Independent

- Le propriétaire de TG Jones, le détaillant de grande rue anciennement connu sous le nom de WH Smith's SMWH.L division grande rue, serait à la recherche d'un plan de restructuration qui pourrait mettre en péril environ 80 de ses magasins.

(1 $ = 0,7463 livres)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BEAZLEY
1 291,500 GBX LSE +1,93%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,3400 USD NASDAQ -1,26%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 341,000 GBX LSE +0,56%
WARNER BROS RG-A
28,5000 USD NASDAQ +1,17%
WH SMITH
644,250 GBX LSE -6,29%
ZURICH INSUR GR
575,000 CHF Swiss EBS Stocks -0,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank