British Business - 28 octobre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 04:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le fonds spéculatif Trian de l'investisseur activiste Nelson Peltz et l'investisseur technologique General Catalyst ont fait une offre de rachat de Janus Henderson JHG.N évaluée à 7,2 milliards de dollars.

- GSK GSK.L paiera jusqu'à 268 millions de livres (359,68 millions de dollars) à la société strasbourgeoise Syndivia pour les droits sur un médicament préclinique contre le cancer de la prostate qui présente une activité antitumorale accrue contre une souche résistante à l'opération.

The Guardian

- Petrofac PFC.L , un entrepreneur du secteur pétrolier et gazier de la mer du Nord, a déposé une demande d'administration après avoir perdu un important projet éolien en mer pour non-respect des obligations contractuelles, mettant ainsi en péril plus de 2 000 emplois en Écosse.

- Le régulateur britannique de la concurrence a soulevé des inquiétudes quant à l'acquisition par Greencore

GNC.L de son rival Bakkavor BAKK.L , pour un montant de 1,2 milliard de livres, qui pourrait réduire considérablement la concurrence sur le marché des sauces réfrigérées de supermarchés sous leur propre marque.

The Telegraph

- Tom Hayes, l'ancien trader emprisonné à tort pour avoir truqué le Libor, poursuit son ancien employeur UBS

UBSG.S pour plus de 400 millions de dollars, accusant la banque suisse d'avoir mis en place un plan malveillant pour le piéger.

Sky News

- KKR KKR.N est en pourparlers pour acquérir Costa Coffee de The Coca-Cola Company KO.N dans le cadre d'une offre surprise pour la plus grande chaîne de cafés de Grande-Bretagne.

(1 $ = 0,7451 livre)

BAKKAVOR GP RG-144A
227,750 GBX LSE -0,11%
COCA-COLA CO
70,080 USD NYSE +0,52%
GREENCORE GROUP
244,250 GBX LSE -1,51%
GSK
1 639,500 GBX LSE +1,20%
JANUS HEND GRP
46,325 USD NYSE +11,26%
KKR & CO
122,260 USD NYSE +0,80%
PETROFAC
3,928 GBX LSE -1,19%
UBS GROUP
30,740 CHF Swiss EBS Stocks +1,15%
A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2025
    Top 5 IA du 27/10/2025
    information fournie par Libertify 28.10.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Engie , Mercialys , Michelin , Microsoft , Pernod Ricard . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • La Première ministre japonaise Sanae Takaichi (gauche) et le président américain Donald Trump passent en revue des soldats japonais, le 28 octobre 2025 à Tokyo ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Vers un "nouvel âge d'or": à Tokyo, Trump conquis par la nouvelle Première ministre Takaichi
    information fournie par AFP 28.10.2025 04:38 

    Promesse d'un "nouvel âge d'or", accord sur les terres rares et échanges très chaleureux: la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a soigné mardi sa première rencontre avec Donald Trump, lequel l'a assurée que Washington était le plus solide des alliés de ... Lire la suite

  • Image satellite de l'ouragan Melissa à l'approche de la Jamaïque, le 27 octobre 2025 ( RAMMB/CIRA / - )
    Le très puissant ouragan Melissa s'apprête à frapper la Jamaïque
    information fournie par AFP 28.10.2025 02:07 

    Des fortes pluies et des vents violents secouent lundi la Jamaïque à l'approche de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre dans le pays caribéen sur lequel il menace d'entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une conférence de presse en marge du 47e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, le 27 octobre 2025 en Malaisie ( AFP / Arif Kartono )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 28.10.2025 01:46 

    Arcbouté sur une nouvelle hausse des droits de douane pour les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

