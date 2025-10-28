British Business - 28 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le fonds spéculatif Trian de l'investisseur activiste Nelson Peltz et l'investisseur technologique General Catalyst ont fait une offre de rachat de Janus Henderson JHG.N évaluée à 7,2 milliards de dollars.

- GSK GSK.L paiera jusqu'à 268 millions de livres (359,68 millions de dollars) à la société strasbourgeoise Syndivia pour les droits sur un médicament préclinique contre le cancer de la prostate qui présente une activité antitumorale accrue contre une souche résistante à l'opération.

The Guardian

- Petrofac PFC.L , un entrepreneur du secteur pétrolier et gazier de la mer du Nord, a déposé une demande d'administration après avoir perdu un important projet éolien en mer pour non-respect des obligations contractuelles, mettant ainsi en péril plus de 2 000 emplois en Écosse.

- Le régulateur britannique de la concurrence a soulevé des inquiétudes quant à l'acquisition par Greencore

GNC.L de son rival Bakkavor BAKK.L , pour un montant de 1,2 milliard de livres, qui pourrait réduire considérablement la concurrence sur le marché des sauces réfrigérées de supermarchés sous leur propre marque.

The Telegraph

- Tom Hayes, l'ancien trader emprisonné à tort pour avoir truqué le Libor, poursuit son ancien employeur UBS

UBSG.S pour plus de 400 millions de dollars, accusant la banque suisse d'avoir mis en place un plan malveillant pour le piéger.

Sky News

- KKR KKR.N est en pourparlers pour acquérir Costa Coffee de The Coca-Cola Company KO.N dans le cadre d'une offre surprise pour la plus grande chaîne de cafés de Grande-Bretagne.

(1 $ = 0,7451 livre)