British Business - 23 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Evolution Investment Fund a acquis un intérêt locatif dans le London Marriott Hotel Grosvenor Square et un site de développement avec un consentement complet près de New Bond Street, ce qui représente un engagement total d'environ 1,1 milliard de livres (1,49 milliard de dollars).

The Guardian

- Les États-Unis ne reviendront pas sur les accords tarifaires qu'ils ont déjà conclus avec des pays du monde entier, notamment le Royaume-Uni, l'UE, le Japon et la Suisse et d'autres, a déclaré Jamieson Greer, le représentant commercial de Donald Trump, après que la Cour suprême a jugé illégales de nombreuses mesures tarifaires imposées par le président américain.

The Telegraph

- Le président américain Donald Trump a demandé que Netflix NFLX.O licencie Susan Rice, membre de son conseil d'administration, ou "en paie les conséquences" après qu'elle a averti que les démocrates puniraient les entreprises qui "s'agenouillent" devant le président.

Sky News

- Rolls-Royce Holdings RR.L devrait annoncer en même temps que ses résultats annuels cette semaine qu'elle lancera un nouveau rachat d'actions d'une valeur de 1,5 milliard de livres.

(1 $ = 0,7404 livre)