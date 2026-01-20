Bristol Myers Squibb s'allie à Microsoft pour détecter le cancer du poumon
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 14:13
Grâce à cette collaboration en santé numérique, des algorithmes d'IA en radiologie approuvés par la FDA américaine seront déployés via le Precision Imaging Network de Microsoft, qui fait partie des solutions de radiologie Microsoft for Healthcare.
Les capacités d'IA disponibles via le Precision Imaging Network peuvent analyser automatiquement les rayons X et les images CT pour aider à identifier les maladies pulmonaires, soutenant les radiologues dans leur flux quotidien.
Ces algorithmes avancés d'IA peuvent aider à faire apparaître des nodules pulmonaires difficiles à détecter, identifier potentiellement les patients à des stades précoces du cancer du poumon, et aider à les trier pour des soins appropriés.
"Le cancer du poumon reste la principale cause de décès liés au cancer aux Etats-Unis, avec environ 125 000 décès et 227 000 nouveaux cas signalés chaque année", souligne le laboratoire pharmaceutique.
Valeurs associées
|55,270 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Commission européenne avait déjà recommandé l'an dernier d'ajouter l'Etat scandinave parmi les "mauvais élèves" européens visés par Bruxelles. Les ministres européens de l'Economie et des Finances ont approuvé mardi 20 janvier l'ouverture d'une procédure pour ... Lire la suite
-
L'Otan fait face à la plus grave crise de son histoire, après les menaces de Donald Trump sur le Groenland, et il est temps de cesser de "flatter" le président américain, a estimé l'ancien patron de l'Alliance atlantique Anders Fogh Rasmussen. "Ce n'est pas seulement ... Lire la suite
-
Les fonds obligataires dits "datés" ou "à échéance" ont fait leur grand retour en 2024. iShares a, de son côté, proposé pour la première fois des ETF obligataires à échéance, appelés iBonds. Deux ans après ce lancement, ces ETF conservent-ils leur pertinence ? ... Lire la suite
-
Netflix , le géant du streaming, a simplifié son offre de rachat de Warner Bros Discovery (WBD) pour le même montant, a-t-il indiqué mardi, afin de la faire adopter plus rapidement par les actionnaires du studio de cinéma iconique. Alors que le rachat de Warner ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer