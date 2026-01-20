 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bristol Myers Squibb s'allie à Microsoft pour détecter le cancer du poumon
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 14:13

Bristol Myers Squibb annonce un accord avec Microsoft, leader du marché de la radiologie et des flux de travail cliniques alimentés par l'intelligence artificielle, visant à accélérer la détection précoce du cancer du poumon.

Grâce à cette collaboration en santé numérique, des algorithmes d'IA en radiologie approuvés par la FDA américaine seront déployés via le Precision Imaging Network de Microsoft, qui fait partie des solutions de radiologie Microsoft for Healthcare.

Les capacités d'IA disponibles via le Precision Imaging Network peuvent analyser automatiquement les rayons X et les images CT pour aider à identifier les maladies pulmonaires, soutenant les radiologues dans leur flux quotidien.

Ces algorithmes avancés d'IA peuvent aider à faire apparaître des nodules pulmonaires difficiles à détecter, identifier potentiellement les patients à des stades précoces du cancer du poumon, et aider à les trier pour des soins appropriés.

"Le cancer du poumon reste la principale cause de décès liés au cancer aux Etats-Unis, avec environ 125 000 décès et 227 000 nouveaux cas signalés chaque année", souligne le laboratoire pharmaceutique.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
55,270 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank