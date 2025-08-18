Bristol-Myers Squibb reçoit le statut de thérapie innovante de la FDA pour un anticorps-médicament

(AOF) - Bristol-Myers Squibb et la société de biotechnologie SystImmune ont annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient octroyé le statut de thérapie innovante à Izalontamab brengitecan pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique et sous certaines autres conditions. L’obtention de ce statut souligne la solidité et le potentiel de cet anticorps-médicament pour répondre aux importants besoins cliniques non satisfaits des patients.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer