Bristol Myers s'associe à Microsoft pour la détection du cancer du poumon par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré mardi avoir signé un accord avec Microsoft MSFT.O pour utiliser la plateforme de radiologie basée sur l'IA de l'entreprise technologique afin d'accélérer la détection précoce du cancer du poumon.

La collaboration permettra de déployer des algorithmes d'IA radiologique approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis par le biais du Precision Imaging Network de Microsoft, qui analyse les images de radiographie et de tomodensitométrie pour aider à identifier les maladies pulmonaires et qui est utilisé par les hôpitaux aux États-Unis, ont indiqué les deux entreprises.

Bristol Myers a déclaré que ces outils pourraient aider les cliniciens à repérer les nodules pulmonaires difficiles à détecter et à identifier certains patients à des stades plus précoces de la maladie.

Le fabricant de médicaments a déclaré que l'un des principaux objectifs du partenariat était d'élargir l'accès à la détection précoce dans les communautés médicalement mal desservies, y compris les hôpitaux ruraux et les cliniques communautaires à travers les États-Unis.

"En combinant les solutions de radiologie hautement évolutives de Microsoft avec l'expertise approfondie de Bristol en oncologie et en administration de médicaments, nous avons imaginé un flux de travail unique basé sur l'IA qui aide les cliniciens à identifier rapidement et précisément les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules et à les guider vers des parcours de soins optimaux et des thérapies de précision", a déclaré Alexandra Goncalves, vice-présidente et responsable de la santé numérique chez Bristol Myers Squibb.

Les entreprises pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers l'intelligence artificielle pour accélérer la R&D , pariant que les nouveaux outils de modélisation et les laboratoires automatisés peuvent améliorer l'efficacité de l'ensemble de leurs pipelines.

La semaine dernière, AstraZeneca AZN.L a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter Modella AI, basée à Boston, pour accélérer la recherche sur les médicaments oncologiques.