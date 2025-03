Bristol Myers: résultats positifs dans le PsA actif information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 08:02









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait part de données positives de l'essai pivot de phase 3 POETYK PsA-2 (IM011-055) évaluant l'efficacité et l'innocuité de Sotyktu chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique (PsA) actif, présentées lors du Congrès annuel 2025 de l'AAD.



L'essai a atteint son critère d'évaluation principal, avec une proportion significativement plus élevée de patients obtenant une réponse ACR20 (amélioration d'au moins 20% des signes et symptômes de la maladie) par rapport au placebo à la semaine 16 (54,2% contre 39,4%).



De plus, le profil d'innocuité global de Sotyktu après 16 semaines de traitement s'est montré conforme à celui établi dans un essai clinique de phase 2 sur le rhumatisme psoriasique et sur le psoriasis en plaques modéré à sévère de phase 3.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 61,10 USD NYSE +1,53%