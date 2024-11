Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: résultats d'un essai pour la schizophrénie information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé de nouveaux premiers résultats des essais ouverts de phase 3 EMERGENT-4 et EMERGENT-5 évaluant l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité à long terme de COBENFY™ (chlorure de xanoméline et de trospium) chez les adultes atteints de schizophrénie sur 52 semaines de traitement.



Les données ont été présentées lors du Psych Congress 2024, qui s'est tenu du 29 octobre au 2 novembre 2024 à Boston, dans le Massachusetts.



EMERGENT-4 était une étude de prolongation de phase 3, en consultation externe, ouverte de 52 semaines, évaluant l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité à long terme de COBENFY chez 156 adultes atteints de schizophrénie qui avaient précédemment terminé la période de traitement de l'une des études de phase 3, de cinq semaines, en double aveugle, contrôlées par placebo, sur l'efficacité et l'innocuité, EMERGENT-2 ou EMERGENT-3.



' Les résultats de nos essais à long terme soutiennent davantage le profil différencié de COBENFY et renforcent les résultats antérieurs d'une réduction robuste et maintenue des symptômes avec un traitement à long terme ', a déclaré Alyssa Johnsen, MD, PhD, vice-présidente principale et responsable du développement clinique, immunologie, cardiovasculaire et neurosciences, Bristol Myers Squibb.



' Nous sommes heureux de constater un profil d'innocuité et de tolérabilité convaincant associé au traitement à long terme par COBENFY, qui est cohérent avec les études précédentes. Avec COBENFY maintenant disponible pour les adultes atteints de schizophrénie, nous sommes impatients de mieux comprendre l'impact réel de cette option de traitement différenciée'.





