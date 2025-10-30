Bristol Myers relève ses prévisions après un T3 jugé 'solide'
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 13:05
En données ajustées, le BPA ressort toutefois à 1,63 USD, en repli de 9% sur un an.
Le chiffre d'affaires progresse de 3% à 12,2 milliards USD, porté par une croissance soutenue du portefeuille de croissance, dont les revenus atteignent 6,9 milliards USD, en hausse de 18%.
Ce dynamisme est attribuable notamment à l'immuno-oncologie, ainsi qu'aux produits Reblozyl (+37%), Camzyos (+89%) et Breyanzi (+60%). Le portefeuille 'Legacy', en revanche, recule de 12%, pénalisé par l'érosion attendue liée aux génériques, malgré une hausse de la demande pour Eliquis (+25%).
'Nous avons livré de solides résultats ce trimestre grâce à l'exécution continue de notre stratégie et à la dynamique de notre portefeuille de croissance', a commenté Christopher Boerner, CEO de Bristol Myers Squibb. 'Nous restons concentrés sur l'avenir, en accélérant l'innovation et en avançant dans notre pipeline pour offrir davantage de médicaments transformateurs à plus de patients'.
Fort de cette performance, le groupe relève sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année 2025, désormais attendu entre 47,5 et 48,0 milliards USD (contre 46,5 à 47,5 MdUSD auparavant).
La fourchette de BPA ajusté est également révisée à la hausse, à 6,40-6,60 USD, incluant un impact net négatif de 0,80 USD lié aux charges IPRD acquises et aux revenus de licences.
A la suite de cette publication, le titre s'arroge près de 2% à New York en préouverture.
Valeurs associées
|42,640 USD
|NYSE
|-0,44%
0 commentaire
