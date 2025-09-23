Bristol Myers progresse dans la recherche contre le myélome multiple
L'essai se poursuit sans modification pour mesurer les autres critères principaux, dont la survie sans progression, ainsi que la survie globale et la sécurité. Le profil de tolérance observé reste cohérent avec les études antérieures.
Anne Kerber, vice-présidente senior et responsable du développement hématologie, oncologie et thérapie cellulaire, souligne que l'iberdomide, premier représentant de la classe des CELMoDs (modulateurs de la ligase E3 ciblant cereblon), 'pourrait constituer une nouvelle base thérapeutique pour le myélome multiple'.
La société prévoit de présenter ces résultats aux autorités de santé.
