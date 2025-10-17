Bristol Myers présente des résultats prometteurs sur l'iza-bren contre les tumeurs solides
Cette étude a évalué la tolérance et l'efficacité du traitement chez 107 patients atteints de tumeurs solides avancées, notamment de cancers du poumon non à petites cellules (NSCLC).
Le médicament a montré une activité antitumorale prometteuse, avec un profil de sécurité jugé gérable et sans cas de pneumopathie interstitielle. À la dose de 2,5 mg/kg, 55% des patients ont présenté une réponse confirmée, avec une survie médiane sans progression de 5,4 mois.
Jonathan Cheng, directeur médical de SystImmune, souligne que ces résultats renforcent le potentiel d'iza-bren comme option thérapeutique innovante dans plusieurs tumeurs solides. Les études d'enregistrement mondiales se poursuivent dans les cancers du sein, du poumon et de la vessie.
