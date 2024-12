Bristol Myers: Opdivo Qvantig approuvé en voie sous-cutanée information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb indique que la FDA des États-Unis a approuvé son injection d'Opdivo Qvantig pour une utilisation sous-cutanée dans la plupart des indications précédemment approuvées d'Opdivo pour les tumeurs solides chez l'adulte.



'Administré sur une durée de trois à cinq minutes, Opdivo Qvantig a démontré une efficacité constante et un profil d'innocuité comparable à Opdivo par voie intraveineuse (IV) dans l'essai de phase 3 CheckMate-67T', explique le laboratoire pharmaceutique.



Opdivo Qvantig est désormais le premier et le seul inhibiteur de PD-1 administré par voie sous-cutanée, offrant aux patients une option plus rapide pour recevoir ce traitement d'immunothérapie par rapport à Opdivo IV administré en 30 minutes.



L'option sous-cutanée peut offrir la souplesse nécessaire pour recevoir le traitement là où il est le mieux pour les patients et leurs fournisseurs, et peut réduire les étapes nécessaires à la préparation ainsi que le temps nécessaire à l'administration.





