Bristol Myers obtient une désignation 'Fast Track' de la FDA
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 14:33
Cette décision vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments ciblant des besoins médicaux non couverts. BMS-986446 agit en neutralisant et en favorisant l'élimination de la protéine tau pathologique, avec l'objectif de ralentir la progression de la maladie.
Laura Gault, vice-présidente senior et responsable du développement Neurosciences, souligne que cette reconnaissance 'met en lumière l'urgence de nouvelles thérapies et le potentiel de cet anticorps à modifier l'évolution de la maladie'.
Les données précliniques ont montré une réduction de la propagation de tau et une protection contre les déficits comportementaux. L'anticorps a également été bien toléré lors d'une Phase 1. L'essai de Phase 2 inclut des mesures cliniques et biologiques afin d'évaluer son impact sur la progression de la maladie.
