Bristol Myers: objectif de BPA abaissé pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 13:46









(Zonebourse.com) - En marge de ses trimestriels, Bristol Myers Squibb indique abaisser sa fourchette-cible annuelle de BPA non-GAAP à 6,35-6,65 dollars (contre 6,70-7,00 dollars), en intégrant une charge d'IRPD acquise liée au partenariat avec BioNTech pour 0,57 dollar.



En revanche, le laboratoire pharmaceutique remonte ses attentes de revenus pour 2025 à environ 46,5 à 47,5 milliards de dollars, à comparer à une fourchette-cible qui allait de 45,8 à 46,8 milliards il y a trois mois.



Au deuxième trimestre, le groupe a réalisé un BPA ajusté en chute de 29% à 1,46 dollar, pour des revenus en hausse de 1% à près de 12,3 milliards de dollars (stables à changes constants), grevés par une baisse du portefeuille historique (-14%).





