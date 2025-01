Bristol Myers: l'UE a recommandé un traitement information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation de Breyanzi® (lisocabtagene maraleucel ; liso-cel), pour la thérapie par cellules CAR-T Breyanzi pour le lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire.



La Commission européenne (CE), qui a le pouvoir d'approuver des médicaments pour l'Union européenne (UE), va maintenant examiner la recommandation du CHMP.



' En tant qu'entreprise à l'avant-garde de l'avancement des thérapies qui transforment les résultats de certains des cancers les plus difficiles à traiter, les thérapies cellulaires CAR-T sont un axe important de notre recherche, et Breyanzi reste la pierre angulaire de notre portefeuille et de notre pipeline de thérapies cellulaires ', a déclaré Anne Kerber, vice-présidente principale, responsable du développement clinique tardif, de l'hématologie, de l'oncologie et de la thérapie cellulaire (HOCT) Bristol Myers Squibb.



Le CHMP a adopté un avis positif sur la base des données de l'étude mondiale de phase 2 TRANSCEND FL, le plus grand essai clinique à ce jour visant à évaluer une thérapie par cellules CAR-T chez des patients atteints d'un lymphome non hodgkinien indolent (LNH) en rechute ou réfractaire.





