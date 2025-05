Bristol Myers: feu vert de l'UE pour Opdivo en sous-cutanée information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 13:05









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que la Commission européenne a approuvé une nouvelle formulation d'Opdivo (nivolumab), désormais administrable par voie sous-cutanée (SC).



Cette version, coformulée avec l'hyaluronidase humaine recombinante, est autorisée pour plusieurs tumeurs solides de l'adulte, en monothérapie ou en association.



Cette approbation repose sur les résultats de l'essai clinique CheckMate -67T, qui a démontré une efficacité et un profil de sécurité comparables à la version intraveineuse.



Dana Walker, directrice du programme mondial Opdivo, déclare : ' Nous sommes en mesure d'administrer un traitement efficace en 3 à 5 minutes. ' La décision est valable dans les 27 États membres de l'UE ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 46,880 USD NYSE +0,02%