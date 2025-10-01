Bristol Myers et Takeda mettent en commun leurs données pour la découverte de médicaments basée sur l'IA

Bristol Myers Squibb BMY.N , Takeda Pharmaceuticals 4502.T et Astex Pharmaceuticals s'associent pour partager leurs données exclusives afin d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle destiné à faciliter la découverte et le développement de médicaments.

Les entreprises rejoignent un consortium comprenant AbbVie

ABBV.N et Johnson & Johnson JNJ.N , et fourniront des données provenant de plusieurs milliers de structures de protéines et de petites molécules déterminées expérimentalement pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle appelé OpenFold3, a déclaré mercredi l'entreprise de sciences de la vie Apheris.

L'initiative est basée sur un modèle de partage de données fédéré, qui permet la collaboration sans exposer de données sensibles.

La plateforme informatique d'Apheris, basée en Allemagne, permet l'agrégation de divers ensembles de données provenant d'entreprises tout en garantissant que chaque ensemble de données reste en toute sécurité dans son emplacement d'origine.

En regroupant ces ensembles de données, l'initiative vise à améliorer la précision d'OpenFold3 dans la prédiction des interactions entre les protéines et les petites molécules.

La plateforme fédérée permet à plusieurs entreprises de "faire progresser les modèles prédictifs pour la découverte de petites molécules d'une manière qu'aucune organisation ne pourrait atteindre seule", a déclaré Payal Sheth, vice-présidente de la découverte de produits biothérapeutiques et de la découverte et de l'optimisation de Bristol.

OpenFold3 est le projet phare du réseau de biologie structurelle de l'IA dirigé par l'industrie , mené en collaboration avec le laboratoire AlQuraishi de l'université de Columbia.

Ce consortium s'inscrit vraiment dans l'objectif plus large de notre entreprise d'intégrer l'IA dans tout ce que nous faisons; c'est aussi un bel exemple de la manière dont nous pouvons nous rassembler en tant qu'entreprises pharmaceutiques et faire encore plus pour les patients que si nous le faisions seuls, a déclaré Hans Bitter, responsable des sciences informatiques chez Takeda.