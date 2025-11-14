Bristol Myers en repli après l'arrêt d'un essai de phase 3
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 15:54
Aucun nouveau problème d'innocuité n'a été relevé, mais cette décision fait suite à une analyse intermédiaire du comité indépendant de surveillance des données (IDMC), qui a jugé peu probable que l'essai atteigne le critère d'évaluation principal de l'efficacité.
Le programme Librexia comprend néanmoins deux autres essais de phase 3, dans la fibrillation auriculaire et la prévention secondaire de l'AVC, essais dont l'IDMC recommande la poursuite, les premières données étant attendues en 2026.
'Milvexian continue d'avoir le potentiel d'un actif de plusieurs milliards de dollars qui pourrait redéfinir la thérapie anticoagulante pour les maladies thrombotiques', estime toujours la laboratoire pharmaceutique.
Valeurs associées
|46,580 USD
|NYSE
|-4,23%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en nette baisse vendredi, une nouvelle vague de ventes d'actions technologiques et les commentaires "hawkish" de responsables de la Réserve fédérale (Fed) ayant de nouveau refroidi l'appétit pour le risque. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
par Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen La Fondation Novo Nordisk, l'actionnaire principal de Novo Nordisk, a imposé vendredi un remaniement du conseil d'administration du groupe lors d'une assemblée des actionnaires, affirmant ainsi son contrôle dans une ... Lire la suite
-
Donald Trump a à nouveau accusé vendredi ses opposants démocrates de promouvoir la "supercherie Epstein", alors que les parlementaires doivent voter la semaine prochaine sur la publication de documents concernant ce délinquant sexuel. Jeffrey Epstein, qui comme ... Lire la suite
-
Le fonds américain RedBird a annoncé vendredi retirer son offre de 500 millions de livres (565 millions d'euros) pour prendre le contrôle du quotidien britannique The Telegraph, replongeant la prestigieuse publication conservatrice dans l'incertitude. "RedBird ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer