Bristol Myers en hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels

30 octobre - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Bristol Myers BMY.N augmentent de 3,7 % à 44,16 $dans les premiers échanges

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,63 $/shr pour le 3e trimestre, contre une estimation moyenne de 1,51 $/shr par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de 12,22 milliards de dollars dépassent les attentes de 11,8 milliards de dollars

** BMY prévoit maintenant un bénéfice annuel de 47,5 à 48 milliards de dollars, contre 46,5 à 47,5 milliards de dollars précédemment

** La société déclare que les ventes de son médicament contre le cancer Opdivo ont augmenté de 7% pour atteindre 2,53 milliards de dollars; la nouvelle version injectable a ajouté 67 millions de dollars par rapport aux prévisions des analystes de 2,2 milliards de dollars

** Les ventes de l'anticoagulant Eliquis, que Bristol Myers partage avec Pfizer PFE.N , ont bondi de 25% à 3,75 milliards de dollars, par rapport aux estimations de Wall Street de 3,4 milliards de dollars

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 22% depuis le début de l'année