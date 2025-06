Bristol Myers: données de phase 2 positives dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce des résultats positifs de l'analyse primaire de la cohorte de TRANSCEND FL, une étude de phase 2 évaluant Breyanzi chez des patients atteints d'un lymphome de la zone marginale (MZL) en rechute ou réfractaire.



Le laboratoire précise que 95,5% des patients traités par ce médicament ont obtenu une réponse, 62,1% ont obtenu une réponse complète et 88,6% ont maintenu une réponse à 24 mois, démontrant ainsi un bénéfice cliniquement significatif.



Les nouvelles données montrent aussi un profil d'innocuité cohérent dans un cinquième type de cancer, 'le plus grand nombre de toutes les thérapies par cellules CAR-T dirigées contre CD19'. Elles seront présentée jeudi au congrès de l'ICML 2025.





